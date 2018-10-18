СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может покинуть свой пост, ей уже ищут замену.

По словам одного из источников РБК, официальное сообщение об отставке ожидается в ближайшее время. Причиной возможной отставки губернатора региона являются конфликты внутри элиты региона.

По словам источников, близких к руководству региона, у губернатора «плохие отношения с бизнес-элитами, с силовиками, в частности с региональными управлениями ФСБ и прокуратуры, и даже с собственной командой».



Полномочия губернатора Мурманской области истекают осенью 2019 года. В настоящее время Марина Ковтун находится в отпуске.



Ранее Марина Ковтун вошла в список губернаторов, которые с большой вероятностью не смогут переизбраться на новый срок. Среди них была и губернатор Забайкалького края Наталья Жданова, ушедшая недавно в отставку.