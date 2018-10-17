Борис Титов: сжиженный газ из США обойдется Польше дороже российского газа

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что сжиженный газ из США обойдется Польше дороже российского газа.

Он пояснил, что СПГ нужно сначала сжижить, затем привезти в Польшу в специальных танкерах при температуре минус 10 градусов и разжижить, что дороже, чем получать природный газ напрямую.

Омбудсмен уверен, что закупка Польшей американского СПГ — вопрос политической, а не экономической войны, передает «Политика сегодня».

Напомним, что сегодня энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставки в Польшу 2 млн тонн сжиженного природного газ в год. Договор заключен на 20 лет.