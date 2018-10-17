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Борис Титов: сжиженный газ из США обойдется Польше дороже российского газа

14:25, 17.10.2018
Борис Титов: сжиженный газ из США обойдется Польше дороже российского газа
Фото: kremlin.ru

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что сжиженный газ из США обойдется Польше дороже российского газа.

Он пояснил, что СПГ нужно сначала сжижить, затем привезти в Польшу в специальных танкерах при температуре минус 10 градусов и разжижить, что дороже, чем получать природный газ напрямую.

Омбудсмен уверен, что закупка Польшей американского СПГ — вопрос политической, а не экономической войны, передает «Политика сегодня».

Напомним, что сегодня энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставки в Польшу 2 млн тонн сжиженного природного газ в год. Договор заключен на 20 лет.

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