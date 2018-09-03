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Путин предложил бизнесу инвестировать $120 млрд для ускорения экономики — СМИ

18:32, 03.09.2018
Путин предложил бизнесу инвестировать $120 млрд для ускорения экономики — СМИ
Фото: pixabay.com

Кремль отложил планы повышать налоги на бизнес после жалоб олигархов и теперь стимулирует их потратить $120 миллиардов на инвестиции.

Это обеспечит рост вложений на 15-20% и является частью плана властей России повысить долю инвестиций в валовом внутреннем продукте до 25 процентов, пишет Bloomberg.

Отмечается, что у властей не остается другого выбора, так как западные санкции ограничили доступ иностранного капитала и технологий в Россию.

«Компании медлят или откладывают инвестиции. Надо использовать все инструменты. Может, это не самый хороший стимул, но тем не менее работающий», — пояснил заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

Ранее Минфин разработал законопроект о защите инвестиций в российскую экономику.

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