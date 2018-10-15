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Главной причиной покушения на казанского предпринимателя Михаила Скоблионка считают коммерческую деятельность

10:32, 15.10.2018 2
Главной причиной покушения на казанского предпринимателя Михаила Скоблионка считают коммерческую деятельность
Фото: vk.com

Сегодня утром в Казани около офиса было совершено покушение на известного предпринимателя Михаила Скоблионка. Источники «Реального времени» говорят о взрыве возле его офиса, не сообщая о подробностях.

Сам предприниматель в разговоре с «Реальным временем» косвенно подтвердил ЧП, заявив, что в данный момент находится в больнице и комментировать ситуацию не готов.

По предварительным данным, взрыв произошел около 9 часов утра. Пострадал как предприниматель, так и его помощник.

В Следкоме по РТ возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство.

Как утверждает источник «Реального времени», основной версией покушения силовики считают коммерческую деятельность Михаила Скоблионка.

ПроисшествияБизнесОбщество Татарстан
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