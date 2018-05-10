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Золотовалютные резервы России сократились за неделю на $2 миллиарда

18:18, 10.05.2018
Золотовалютные резервы России сократились за неделю на $2 миллиарда
Фото: commons.wikimedia.org / NVO

За рабочую неделю с 30 апреля по 4 мая золотовалютные резервы России сократились на $2 млрд, до $458,4 млрд. Соответствующие данные приводит Банк России.

«Снижение за неделю на $2 млрд, или на 0,4%, произошло в результате отрицательной переоценки», — говорится в комментариях Центробанка о макроэкономической статистике.

Отмечается, что внешний долг России увеличился с начала года на 12% ($6,1 млрд) и составил $524,9 млрд. Как сообщает регулятор, причина заключается в росте «обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны».

ЭкономикаБанки
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