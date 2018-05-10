Золотовалютные резервы России сократились за неделю на $2 миллиарда

За рабочую неделю с 30 апреля по 4 мая золотовалютные резервы России сократились на $2 млрд, до $458,4 млрд. Соответствующие данные приводит Банк России.



«Снижение за неделю на $2 млрд, или на 0,4%, произошло в результате отрицательной переоценки», — говорится в комментариях Центробанка о макроэкономической статистике.

Отмечается, что внешний долг России увеличился с начала года на 12% ($6,1 млрд) и составил $524,9 млрд. Как сообщает регулятор, причина заключается в росте «обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны».