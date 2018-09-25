Роспотребнадзор предложил наказывать за подделку продуктов
Роспотребнадзор предложил ввести в России наказание за фальсификацию продуктов питания.
«Роспотребнадзор предлагает ввести наказание за фальсификацию продуктов», — приводит слова представителя пресс-службы ведомства ТАСС.
Отмечается, что проверки Роспотребнадзора показали, что в первом полугодии 2018 года доля импортной молочной продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям, в том числе по показателям фальсификата, составила 6%.
Ранее производителей обязали писать о заменителях молочного жира на упаковках.ОбществоВласть Татарстан
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