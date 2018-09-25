Новости общества

01:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор предложил наказывать за подделку продуктов

23:22, 25.09.2018
Роспотребнадзор предложил наказывать за подделку продуктов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Роспотребнадзор предложил ввести в России наказание за фальсификацию продуктов питания.

«Роспотребнадзор предлагает ввести наказание за фальсификацию продуктов», — приводит слова представителя пресс-службы ведомства ТАСС.

Отмечается, что проверки Роспотребнадзора показали, что в первом полугодии 2018 года доля импортной молочной продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям, в том числе по показателям фальсификата, составила 6%.

Ранее производителей обязали писать о заменителях молочного жира на упаковках.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты