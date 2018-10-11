СМИ сообщили об обысках у вице-президента ОАК Герасимова

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски и выемки документов приблизительно по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергея Герасимова.

По результатам следственных действий Герасимов может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов по летному отряду, осуществляющему перевозку первых лиц страны. СК возбудил дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что обыски прошли также в домах нескольких бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Разрешения на обыски в жилых помещениях выдал Басманный суд Москвы.