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Депутаты гордумы Тольятти вновь не смогли избрать спикера

14:15, 10.10.2018
Депутаты гордумы Тольятти вновь не смогли избрать спикера
Фото: dumatlt.ru

Депутаты городской думы Тольятти в среду, 10 октября, в очередной раз сорвали заседание.

В рамках избрания нового спикера парламента народные избранники не стали выносить данный вопрос на голосование. Обсуждались кандидатуры Николая Остудина от «Единой России» и Юрия Сачкова от КПРФ, пишет издание «Волга Ньюс».

Депутаты решили сделать перерыв до 18 октября. Стоит отметить, что заседание гордумы длилось всего 15 минут.

Напомним, прошлое заседание гордумы Тольятти, прошедшее 5 октября, также было прервано из-за избрания нового спикера.

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