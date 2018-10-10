Депутаты гордумы Тольятти вновь не смогли избрать спикера

Депутаты городской думы Тольятти в среду, 10 октября, в очередной раз сорвали заседание.

В рамках избрания нового спикера парламента народные избранники не стали выносить данный вопрос на голосование. Обсуждались кандидатуры Николая Остудина от «Единой России» и Юрия Сачкова от КПРФ, пишет издание «Волга Ньюс».

Депутаты решили сделать перерыв до 18 октября. Стоит отметить, что заседание гордумы длилось всего 15 минут.

Напомним, прошлое заседание гордумы Тольятти, прошедшее 5 октября, также было прервано из-за избрания нового спикера.