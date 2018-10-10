В Татарстане в бункере свеклопогрузчика найдено тело мужчины

Следком начал проверку по факту трагедии во время полевых работ в Буинском районе.

9 октября 2018 года около деревни Чувашская Беловоложка в ходе работ в бункере свеклопогрузчика обнаружили тело 30-летнего местного жителя.

По предварительным данным, мужчина при не установленных пока обстоятельствах попал в бункер и во время работы агрегата получил множество открытых переломов, от которых скончался.