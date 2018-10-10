В Уфе временно приостановлена работа предприятия «НАПТОН» из-за загрязнения воздуха

Суд временно приостановил деятельность предприятия «НАПТОН», занимающегося обезвреживанием и утилизацией опасных отходов в Уфе.

Ранее прокуратура в ходе проверки установила, что при использовании мусороперерабатывающих установок завода в воздух выбрасывались загрязняющие вещества, в том числе свинец, марганец, диоксид азота. Разрешение Росприроднадзора, регламентирующее лимиты выбросов, у компании отсутствовало.

В связи с грубым нарушением закона надзорное ведомство возбудило в отношении предприятия административное дело. По итогам его рассмотрения суд принял решение о приостановлении деятельности ООО «НПП «НАПТОН» на 45 суток. В настоящее время приставы опечатали помещения предприятия.

Напомним, сегодня стало известно, что «Гринпис России» потребовал от Роспотребнадзора раскрыть данные о загрязнителях.