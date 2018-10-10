«Гринпис России» потребовал от Роспотребнадзора раскрыть данные о загрязнителях

«Гринпис России» опубликовал петицию к Роспоребнадзору с требованием в онлайн-режиме раскрывать данные о загрязнении воздуха и сопровождать их информацией о влиянии загрязнителей на здоровье.



По словам экспертов единственной системой, отвечающей европейским критериям, остается Мосэкомониторинг. Аналогичные системы, но «не такого уровня», есть в Татартане, Санкт-Петербурге и Красноярске, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу вместе с выбросами промышленных предприятий и выхлопами от транспорта, являются пыль, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, говорится в госдокладе.

По словам завлабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Бориса Ревича, Роспотребнадзор обязан оповещать население о санитарно-эпидемиологической обстановке, однако в документах не указано, в каком формате и объеме необходимо это делать.

Ранее глава Минэкологии РФ заявил, что опыт Татарстана по охране окружающей среды будет применен и в других регионах России