В Фонде поддержки исламской культуры выступили за частичную декриминализацию экстремизма

Заместитель директора «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» поддержал предложение президента России Владимира Путина смягчить статью УК об экстремизме.



Как рассказал Полосин «Реальному времени», необходимо доказать преступный умысел гражданина.

«Это правильная инициатива, закручивание гаек доводит до абсурда, все эти лайки, перепосты, чтобы давать людям срок? Это же можно и ошибиться, случайно не ту кнопку нажать, и минутное настроение — это еще не преступное деяние», — заявил Полосин.

По его словам наказывать нужно тех, кто сознательно идет на преступление, преследует свои цели.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме.

