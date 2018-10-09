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Apple прекратила продажи переходника для старых моделей iPhone

12:21, 09.10.2018
Apple прекратила продажи переходника для старых моделей iPhone
Фото: commons.wikimedia.org / unten44

Apple прекратила производство переходников для портов 30-pin и удалила аксессуар со своего веб-сайта.

Такой переходник позволял подключать к устройствам с портом Lightning старые аксессуары от iPhone, iPad и iPod с разъемами 30-pin. Стоимость устройства составляла $29, сообщает MacRumors.

Разъем 30-pin использовался в iPhone с самой первой модели до 4S. Позже он был заменен на Lightning, начиная с моделей iPhone 5, четвертого поколения iPad и первого поколения iPad Mini.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила продажи iPhone 7 и iPhone 7+ на 256 Гб.

ТехнологииIT
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