Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области возглавила Евгения Сидорова
Ульяновский Минкульт возглавила Евгения Сидорова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Морозов в ходе аппаратного совещания в областном правительстве.
По словам главы региона, Сидорова станет руководителем одной из самых важных на настоящий момент отраслей в регионе. В ответ новый министр поблагодарили Морозова за оказанное доверие и пообещала, что будет добросовестно выполнять свои служебные обязанности.
«У нас хорошая, крепкая команда профессионалов, на которых можно опереться. Однако нам не хватает молодежи, которая со своей точки зрения может подсказать, что и как необходимо трансформировать в соответствии с современными запросами социума. Поэтому в своей деятельности мы направим взгляды и на привлечение молодежи в том числе», — отметила Сидорова.
Добавим, Евгения Сидорова с 2013 года трудится в региональном Минкульте. С 2017 года работала заместителем министра искусства и культурной политики Ульяновской области. С августа 2018 года после ухода предыдущего министра Ольги Мезиной исполняла обязанности министра.
Добавим, ранее заместителем председателя правительства Ульяновской области была назначена Марина Алексеева.ОбществоВласть
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