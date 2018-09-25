Заместителем председателя правительства Ульяновской области назначена Марина Алексеева

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назначил Марину Алексееву заместителем председателя правительства региона.

К своим обязанностям новый руководитель приступила 25 сентября. Алексеева будет курировать Министерство финансов, Министерство развития конкуренции и экономики, а также отвечать за укрепление взаимодействия с федеральными органами власти.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, ее работа направлена на привлечение дополнительных инвестиций благодаря участию в государственных программах и пилотных проектах.

Ранее Марина Алексеева трудилась заместителем управляющего ульяновского отделения ПАО «Сбербанк России», с 2016 года занимала должность заместителя министра — директора департамента по вопросам налоговой политики, доходов бюджета и государственного долга министерства финансов Ульяновской области.

Напомним, ранее Путин назначил новых судей в Татарстане.