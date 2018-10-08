Энергетики подали тепло в 98,3% жилого фонда Ульяновска

В Ульяновске теплом обеспечено 98,3% жилого фонда. Об этом сообщил и.о. заместителя главы города Сергей Гигирев.

В настоящее время осталось запустить отопление в 57 домах, четыре из которых — жилье ведомственного фонда, 18 зданий — ТСЖ, ЖСК, которые определили дату пуска отопления после 8 октября.

Учреждения социальной сферы подключены на 100%. Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме. За последующий двухнедельный срок специалисты управляющих организаций должны выполнить все регулировочные работы на внутридомовых системах отопления, добавили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, ранее мэрия Саратова определилась с датой старта отопительного сезона.