Минтруд разработает новые оценки нуждаемости в соцуслугах для пожилых россиян

Минтруд в рамках создания системы долговременного ухода разработает новые критерии оценки нуждаемости пожилых людей в социальных услугах. Предполагается, что люди старшего возраста будут получать стандартный пакет услуг, независимо от региона проживания.

«[Необходимо разработать критерии] оценки нуждаемости и установления необходимого пакета услуг. Сегодня такая практика есть в регионах, она не единообразная», — приводит ТАСС слова замминистра труда и социальной защиты РФ Светланы Петровой.

По ее словам, ограничения в жизнедеятельности должны быть сгруппированы по аналогии с классификацией ограничений в различных группах инвалидности. При этом пожилой человек, который нуждается в социальных услугах, не обязательно будет иметь инвалидность, так как «утрата автономности может не повлечь необходимости установления инвалидности».