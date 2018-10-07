Первый эрзяноязычный фильм презентуют в Саранске и Финляндии

В Саранске премьера снятой на эрзянском языке картины «Азор» состоится 10 октября. Показ пройдет в Государственном русском драматическом театре РМ.

Кроме того, до конца октября первый фильм на эрзянском языке покажут ещё и в Финляндии, передают «Известия Мордовии».

Напомним, процесс производства первого художественного фильма в истории Мордовии осенью 2015 года запустили два энтузиаста — Виктор Чичайкин и Александр Учеваткин. Летом федеральное министерство культуры выдало картине «Азор» прокатное удостоверение.

События фильма разворачиваются в 13 веке, когда на народы Поволжья напали монголы. Чужеземцы добрались до эрзянских земель, сожгли деревню главного героя фильма — Азора. Потеряв близких, он в одиночку отправляется на поиски своего войска.