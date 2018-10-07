На Гаити в результате землетрясения погибли не менее 11 человек

Около 11 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в субботу у северного побережья Гаити.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу в 19 км от города Пор-де-Пе. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 11,7 км, сообщило Agence France-Presse.

Напомним, число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,5 тыс. человек.