У российских границ несколько часов летал американский беспилотник

Фото: ru.wikipedia.org /U.S . Air Force photo by Bobbi Zapka

У западных границ Ленинградской и Псковской областей несколько часов летал стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.

По данным PlaneRadar, он вылетел с итальянской авиабазы Sigonella. Беспилотник за время нахождения в воздухе также побывал в воздушном пространстве Греции, Румынии, Украины, Польши, Литвы и Эстонии.

16 сентября сообщалось, что беспилотник США провел разведку над Черноморским побережьем России.