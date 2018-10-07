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У российских границ несколько часов летал американский беспилотник

00:30, 07.10.2018
У российских границ несколько часов летал американский беспилотник
Фото: ru.wikipedia.org /U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka

У западных границ Ленинградской и Псковской областей несколько часов летал стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.

По данным PlaneRadar, он вылетел с итальянской авиабазы Sigonella. Беспилотник за время нахождения в воздухе также побывал в воздушном пространстве Греции, Румынии, Украины, Польши, Литвы и Эстонии.

16 сентября сообщалось, что беспилотник США провел разведку над Черноморским побережьем России.

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