У российских границ несколько часов летал американский беспилотник
У западных границ Ленинградской и Псковской областей несколько часов летал стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.
По данным PlaneRadar, он вылетел с итальянской авиабазы Sigonella. Беспилотник за время нахождения в воздухе также побывал в воздушном пространстве Греции, Румынии, Украины, Польши, Литвы и Эстонии.
19:00 мск. pic.twitter.com/XblvnZ06m4
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 октября 2018 г.
16 сентября сообщалось, что беспилотник США провел разведку над Черноморским побережьем России.Общество
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