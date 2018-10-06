ФСБ допустила ижевский завод «Купол» к гостайне
Управление ФСБ по Москве и Московской области выдало подразделению Ижевского электромеханического завода «Купол» лицензию, дающую предприятию доступ к гостайне.
Основанием выдачи стала спецэкспертиза спецподразделения завода, которую провело АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», передает портал udm-info.ru.
Вид лицензируемой деятельности: проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Место осуществления лицензируемого вида деятельности территориально обособленного подразделения АО «ИЭМЗ «Купол» — город Москва.Промышленность Удмуртия
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