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Промышленность

ФСБ допустила ижевский завод «Купол» к гостайне

21:28, 06.10.2018

Управление ФСБ по Москве и Московской области выдало подразделению Ижевского электромеханического завода «Купол» лицензию, дающую предприятию доступ к гостайне.

Основанием выдачи стала спецэкспертиза спецподразделения завода, которую провело АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», передает портал udm-info.ru.

Вид лицензируемой деятельности: проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Место осуществления лицензируемого вида деятельности территориально обособленного подразделения АО «ИЭМЗ «Купол» — город Москва.

Промышленность Удмуртия
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