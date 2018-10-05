Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником. Фото с поздравлением он опубликовал на своей странице в Instagram.

«С праздником, дорогие учителя! Бэйрэм белэн, хормэтле укытучыларыбыз!», — написал он.



Напомним, вчера на образовательном форуме поздравляли учителей, ученики которых набрали 100 баллов на ЕГЭ.