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Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником

10:09, 05.10.2018
Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником
Фото: realnoevremya.ru

Президент РТ Рустам Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником. Фото с поздравлением он опубликовал на своей странице в Instagram.

«С праздником, дорогие учителя! Бэйрэм белэн, хормэтле укытучыларыбыз!», — написал он.

С праздником, дорогие учителя! Бэйрэм белэн, хормэтле укытучыларыбыз!
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 5 Окт 2018 в 12:03 PDT

Напомним, вчера на образовательном форуме поздравляли учителей, ученики которых набрали 100 баллов на ЕГЭ.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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