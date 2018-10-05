Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником
Президент РТ Рустам Минниханов поздравил учителей с профессиональным праздником. Фото с поздравлением он опубликовал на своей странице в Instagram.
«С праздником, дорогие учителя! Бэйрэм белэн, хормэтле укытучыларыбыз!», — написал он.
С праздником, дорогие учителя! Бэйрэм белэн, хормэтле укытучыларыбыз!<svg width=«50px» height=«50px» viewbox=«0 0 60 60» version=«1.1» xmlns=«https://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=«https://www.w3.org/1999/xlink»>Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 5 Окт 2018 в 12:03 PDT
Напомним, вчера на образовательном форуме поздравляли учителей, ученики которых набрали 100 баллов на ЕГЭ.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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