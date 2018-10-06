Бывший военный США отправил письма с ядовитыми семенами Трампу, Путину и Елизавете II

Ветеран ВМС США Уильям Клайд Аллен, который обвиняется в отправке писем, содержащих токсичное вещество рицин, в Белый дом и Пентагон, заявил, что отправил аналогичные послания с касторовыми семенами президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II.

Аллен также отправил письма министру обороны США Джеймсу Мэттису, адмиралу ВМС США Джону Ричардсону, а также прокурору США Джеффу Сешнсу. Дошли ли они до адресатов — неизвестно.

Прокуратура обвинила Аллена в том, что он намеревался применить биологическое оружие и рассылал угрозы по почте. Дело будет рассмотрено 17 октября, пишет Desert News Utah.



Ранее Аллен заявил, что приобрел примерно 100 касторовых семян на сайте eBay, на случай «если произойдет Третья мировая война».