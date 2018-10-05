Число госпитализированных после отравления духами в Арском педколледже выросло до 18

Число учащихся Арского педагогического колледжа, госпитализированных с подозрением на ингаляционное отравление неизвестным веществом, увеличилось до 18.

«Вечером за медпомощью обратились еще две студентки колледжа. Сейчас в больнице находятся 18 человек с подозрением на отравление. Их состояние удовлетворительное, скорее всего, завтра они будут выписаны», — рассказал глава Арского муниципального района Ильшат Нуриев.



По его словам, пока не удалось установить вещество, которое вызвало симптомы отравления, передает ТАСС.

Первоначальная информация, что флакон духов был куплен на AliExpress, не подтвердилась.

«Девушка, которой принадлежали духи, сообщила, что их купила ее мать на одной из распродаж в Казани», — уточнил Нуриев.

Напомним, что в Арском педагогическом колледже сегодня произошло отравление 18 студенток неизвестным веществом, 16 из них были госпитализированы. Следственный комитет по РТ завел уголовное дело. В колледже заявляют, что студентка просто «переборщила» и «обильно подушилась». Минобрнауки Татарстана создало рабочую группу по факту отравления.