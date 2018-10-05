«Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» в Лиге Европы

Московский «Спартак» дома сыграл вничью с испанским «Вильярреалом» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча второго тура группы G состоялась в Москве и завершилась со счетом 3:3. У хозяев дубль сделал Зе Луиш (34-я минута с пенальти и 82-я минута), еще один гол на счету Лоренсо Мельгарехо (85). В составе гостей отличились Карл Токо (13-я минута), Пабло Форнальс (49) и Санти Касорла (90+6, с пенальти).

После двух туров «Спартак» с одним очком занимает последнее место в группе. «Вильярреал» с двумя очками идет на третьем месте.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с шотландским «Рейнджерс».

Напомним, что ранее «Краснодар» со счетом 2:1победил «Севилью», а «Зенит» с минимальным счетом одолел «Славию».