По итогам IoT World Summit Russia в Иннополисе будет развернута первая в России открытая NB-IoT сеть

1-2 октября в Казани состоялся Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей (IoT World Russia Summit), организованный международной исследовательской компанией Redenex.

Мероприятие посетили около 900 делегатов из 25 стран и 120 экспертов, которые приняли участие в панельных дискуссиях, посвященных цифровой трансформации, промышленному интернету вещей, умной энергетике, созданию инновационных городов и развитию IoT- стартапов, блокчейну и кибербезопасности.

Открыли саммит вице-премьер — министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов и глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. «Неслучайно саммит, посвященный интернету вещей, проводится уже второй год подряд у нас в Татарстане. У нас созданы благоприятные условия для перехода в эру цифровой экономики: жители республики уже давно и очень активно пользуются электронными сервисами, повышается уровень проникновения широкополосного доступа в сеть интернет, развиваются технологии кибербезопасности», — отметил Роман Шайхутдинов.



Вице-премьер зачитал участникам приветственное слово премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, пожелавшего всем плодотворной работы и выразившего уверенность, что в результате профессиональной и результативной дискуссии удастся установить новые деловые контакты и применить на практике новые идеи.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана выразила уверенностьв том, что Республика станет центром интернета вещей федерального уровня. «Мы думаем, что этот саммит будет расти и развиваться. Мы планируем проводить его ежегодно. Хотелось бы, чтобы такое мероприятие всероссийского масштаба проходило именно у нас».

В ходе мероприятия состоялись пленарные сессии и выступления экспертов, посвященные цифровой трансформации рынков и бизнеса, новым подходам к промышленности, умной городской среде и технологическому предпринимательству.

«На сегодня технологии промышленного интернета вещей сделали возможным превращение численных моделей в живой непрерывно действующий вид, или цифровой двойник. Что это означает? Это значит, что станция, которая вырабатывает электричество, не будет останавливаться на внеплановый ремонт, самолет будет во время и безопасно отправляться в рейс, автомобили будут становиться лучше, получая новые «прошивки», как наши мобильные телефоны, — рассказывает исполнительный директор «Фабрики цифровой трансформации» Андрей Крылов. — Эти технологии позволяют сделать изделия более надежными и более качественными».

По словам руководителя направления «Индустрия 4.0» компании СИБУР Валерия Черепанова, задача «индустрии 4.0» – научить системы работать автономно и самостоятельно принимать решения на основе анализа больших данных. «Для успешного запуска цифровых проектов необходимо сформировать кроссфункциональную команду, где каждый заинтересован в конечном результате, обеспечить поддержку изменений на высшем уровне, слышать бизнес и ориентироваться на его потребности при внедрении цифровых решений. Только полная вовлечённость всех заинтересованных сторон гарантирует продукт, полностью соответствующий ожиданиям заказчика и полезный ему», — отметил представитель СИБУРа.

Цифровой трансформации подвержены не только промышленные компании, но и целые города, отмечали эксперты. И если на начальном этапе термином «смарт-сити» назывались технологии для повышения информатизации городов, то сейчас это превратилось в целую концепцию развития с задействованием различных технологий интернета вещей для повышения качества жизни жителей.

Международным опытом по внедрению информационных технологий в городскую среду поделился основатель и генеральный директор Cities of People (Бельгия) Карл-Филип Коэнеграхтс. По его мнению, умный город – это, прежде всего, город для людей. Так, город Гент, главным специалистом по стратегии которого он долгое время работал, является отличным примером: он открытый и дружелюбный к людям любого возраста. Местные муниципальные власти стремятся реализовать диверсифицированную экономику, построенную на принципах экологической безопасности и всеобщего благосостояния.

В отдельный поток была выделена «умная» энергетика. В частности, генеральный директор ООО «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов рассказал о том, как внедренные в компании IIoT-решения позволяют снижать затраты на энергоресурсы.

Одним из первых итогов саммита стало решение АО «НИИ СТТ», АО «Иннополис Сити» и Особой экономической зоны «Иннополис» развернуть в Иннополисе первую в России открытую сеть NB-IoT.

По словам представителя АО «НИИ СТТ» Ильи Тихонова, основная цель развёртывания сети — подтолкнуть разработчиков решений для интернета вещей использовать новый стандарт NB-IoT и проводить свои испытания в реальных условиях. «Базовая станция будет располагаться на улице и будет работать на номинальную мощность для того, чтобы производители устройств могли проверить их на проходимость сигнала от начальной точки к базовой станции – так, как это было бы в реальных условиях. В ближайшее время будет подготовлено техническое описание с указанием частот, мощности и других характеристик, чтобы исключить нестыковки», — рассказал он. Также представитель АО «НИИ СТТ» отметил оперативность руководства Иннополиса – «все необходимые вопросы мы согласовали за один день».

Завершила саммит программа обучения Leading Digital Transformation, которую 3 октября на площадке казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парка» провел Джанвито Ланзолла, заведующий кафедрой менеджмента Cass Buisness School (Великобритания). Спикер поделился инструментами создания концепции цифрового преобразования, трансформации бизнес-модели и управления рисками.