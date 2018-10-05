Группа «Мураками» и Диляра Вагапова пригласят на ужин и подарят ВИП-билеты на концерт победителю «Аукциона добра»

12 октября в Казани состоится благотворительный концерт группы «Мураками» (16+) с презентацией альбома «Кислород». В преддверии концерта организаторы благотворительного проекта «Аукцион добра» анонсировали запуск пятого аукциона. Победитель получит возможность поужинать с Дилярой Вагаповой и музыкантами группы и два билета на концерт в любом городе, где будет выступление «Мураками».

На сайте dobro.onlc.ru запущен пятый «Аукцион добра» в рамках благотворительного проекта фонда «День Добрых Дел» и электронной торговой площадки ONLINECONTRACT. На этот раз лот для продажи передала фонду известная российская рок-группа «Мураками» — обладатель множества наград, участник фестиваля «Нашествие», исполнитель песен «0 км», «ПроУрал», «Бред» и др., находящихся на вершинах тематических хит-парадов и чартов. Победитель аукциона получит ужин с музыкантами и два ВИП-билета на концерт группы в любом городе, где они будут выступать. Начальная цена лота — 3 000 рублей. Минимальный размер ставки, которую может сделать участник, — 500 рублей.

Организаторы аукциона отмечают особую активность участников — уже в первый день было сделано 5 ставок, и цена достигла 7 000 рублей. Победитель определится 11 октября в 14.00. Напомним, на вырученные от аукциона деньги фонд обеспечивает специальной реабилитационной мебелью для комфортной жизни детей с диагнозом «детский церебральный паралич», цена одного стульчика — 10 000 рублей.

Ранее, 2 октября, был завершен четвертый аукцион проекта. Его победителем стал Александр Бархаев из Москвы. Финальная ставка за лот — перчатки чемпионки России по тайскому боксу, бойца ММА, бойца Лиги Bellator Анастасии Яньковой с ее автографом — составила 10 000 рублей. Благодаря участникам «Аукционов добра» удалось собрать уже 68 000 рублей. Стульчики получили 6 детей, после их передачи организаторы публикуют отчеты на сайте проекта dobro.onlc.ru. В первых четырех «Аукционах добра» лоты для продажи безвозмездно передали фонду хоккеист Александр Бурмистров, музыканты и финалисты проекта «Голос» Тина Кузнецова и Антон Беляев.

«Мураками» стали пятым «продавцом» проекта. Группа давно и активно поддерживает фонд «День Добрых Дел». Летом 2018 года музыканты выпустили свою шестую пластинку «Кислород». Выручка от продаж ее интернет-версии также направляется в поддержку проектов фонда. В июне 2018 года «Мураками» сняли клип на песню «Побеждай», написанную специально для фонда «День Добрых Дел». Наряду с именитыми спортсменами в нем приняли участие подопечные фонда — дети с нарушениями здоровья.

Участие в «Аукционах добра» не требует взносов. Победителем признается участник, давший наивысшую ставку, а средства для оплаты лота переводятся напрямую на счет благотворительного фонда через сервис «Добро Mail.Ru». Цель проекта — помощь подопечным фонда и привлечение внимания общественности к вопросу благотворительности.

Посмотреть прошедшие аукционы и принять участие в новых можно на сайте dobro.onlc.ru.





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