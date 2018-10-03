Главы МИД России и Венгрии договорились открыть авиарейс из Казани в Будапешт
Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто договорились предпринять шаги для запуска прямого авиарейса между Казанью и Будапештом.
«Договорились, что мы предпримем необходимые шаги на правительственном уровне для открытия прямого рейса между Будапештом и Казанью» — приводит слова Сийярто ТАСС.
Ранее неоднократно сообщалось, что власти Татарстана и Венгрии ведут переговоры об организации прямого рейса между Будапештом и Казанью, однако запустить его так и не удалось.
В сентябре этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично попросил Путина о запуске авиарейса из Казани в Будапешт.ОбществоВласть Татарстан
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