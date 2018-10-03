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Главы МИД России и Венгрии договорились открыть авиарейс из Казани в Будапешт

20:56, 03.10.2018
Главы МИД России и Венгрии договорились открыть авиарейс из Казани в Будапешт
Фото: mid.ru

Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто договорились предпринять шаги для запуска прямого авиарейса между Казанью и Будапештом.

«Договорились, что мы предпримем необходимые шаги на правительственном уровне для открытия прямого рейса между Будапештом и Казанью» — приводит слова Сийярто ТАСС.

Ранее неоднократно сообщалось, что власти Татарстана и Венгрии ведут переговоры об организации прямого рейса между Будапештом и Казанью, однако запустить его так и не удалось.

В сентябре этого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично попросил Путина о запуске авиарейса из Казани в Будапешт.

ОбществоВласть Татарстан
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