Премьер-министр Венгрии попросил Путина о запуске авиарейса из Казани в Будапешт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность запуска прямого авиарейса из Казани в Будапешт.

«Я хотел бы проинформировать венгров, что я попросил господина президента, чтобы мы открыли новый рейс, который объединяет Будапешт с Казанью», — сказал Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

Ранее неоднократно сообщалось, что власти Татарстана и Венгрии ведут переговоры об организации прямого рейса между Будапештом и Казанью, однако запустить его так и не удалось.