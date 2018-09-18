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Премьер-министр Венгрии попросил Путина о запуске авиарейса из Казани в Будапешт

16:42, 18.09.2018
Премьер-министр Венгрии попросил Путина о запуске авиарейса из Казани в Будапешт
Фото: скриншот видео youtube.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность запуска прямого авиарейса из Казани в Будапешт.

«Я хотел бы проинформировать венгров, что я попросил господина президента, чтобы мы открыли новый рейс, который объединяет Будапешт с Казанью», — сказал Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

Ранее неоднократно сообщалось, что власти Татарстана и Венгрии ведут переговоры об организации прямого рейса между Будапештом и Казанью, однако запустить его так и не удалось.

ОбществоВласть Татарстан
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