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Верховный суд отменил штраф в 32,5 млн рублей экс-замглавы управления Следкома

12:46, 03.10.2018
Верховный суд отменил штраф в 32,5 млн рублей экс-замглавы управления Следкома
Фото: pixabay.com

Верховный суд РФ смягчил приговор бывшему замглавы управления собственной безопасности СК РФ Александру Ламонову, осужденному на 5 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки.

«Приговор суда первой инстанции изменить в части назначения штрафа, в остальной части приговор оставить в силе», — передает ТАСС со ссылкой на решение судьи.

Речь идет о штрафе в 32,5 млн рублей. Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме. В связи с признанием Ламоновым своей вины защита на заседании просила о смягчении наказания и отмене штрафа.

Напомним, Ламонова и других высокопоставленных сотрудников Следкома арестовали по подозрению в получении взятки от вора в законе Шакро Молодого.

«Реальное время» рассказывало, что уголовное дело возбудил лично глава СКР Александр Бастрыкин.

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