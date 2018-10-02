Московская ГК «Сфера» перестала распоряжаться 25% акций Казанского оптико-механического завода
Московское АО «ГК Сфера» перестало самостоятельно распоряжаться 25,09% акций АО «Казанский оптико-механический завод».
Основание, в силу которого у компании прекращено право распоряжаться акциями, наступило 17 августа, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Другие подробности не приводятся.
Напомним, московской ГК «Сфера» разрешили приобрести 25% акций Казанского оптико-механического завода в августе прошлого года. «ГК Сфера» занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами.Промышленность Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым