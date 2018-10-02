В Казани на Московской автомобилист врезался в столб

В Казани произошло ДТП. Происшествие случилось на Московской улице.

Автомобилист влетел в светофорный столб из-за чего он упал. Машина перекрыла собой часть дороги. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени», ставший очевидцем ДТП.

Напомним, сегодня утром в Казани произошло 14 ДТП. Из-за этого в городе образовалось много пробок. Самой большой из них стала на проспекте Победы. Там произошло три аварии. Одна на съезде на Сахарова, еще две — рядом с развязкой около «Меги».