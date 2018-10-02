Президентом благотворительного фонда супруги главы Башкирии стала Ксения Афанасьева

Президентом уфимского благотворительного фонда «Мархамат», попечительский совет которого возглавляет жена главы Башкирии Гульшат Хамитова, стала Ксения Афанасьева.

На этой должности Афанасьева сменила Айгуль Гарееву, заместителем которой она являлась. Гареева руководила деятельностью фонда с 2010 года.

На сентябрьских выборах Гареева избралась в парламент Башкирии Курултай, где получила должность заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ.

Как сообщила экс-президент фонда на своей странице в соцсети «ВКонтакте», она останется в попечительском совете «Мархамата».

Ранее «Реальное время» писало, что в 2017 году на счет фонда «Мархамат» поступило 22,7 млн рублей, что на 16,6 млн меньше, чем годом ранее.