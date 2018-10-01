Марат Исмагилов ушел с поста главного жилищного инспектора Удмуртии

Марат Исмагилов покидает пост главного жилищного инспектора Удмуртии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мой последний рабочий день в Жилищной инспекции Удмуртии. Перехожу работать в Москву, на федеральном уровне. Теперь я буду трудиться не только в Удмуртской Республике, но и во всех 85 субъектах страны, встречаться с людьми и погружаться в их проблемы и, конечно, их решать. Под руководством Александра Сидякина, первого заместителя председателя Комитета, включаюсь в работу Комитета Государственной Думы Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству», — написал Исмагилов.

По его словам, вместе с Минстроем России и Главным госжилинспектором России он будет заниматься совершенствованием отношений в сфере ЖКХ, делать их понятными и прозрачными для граждан, развивая требования к сервису.

В должности главного госжилинспектора Удмуртии он проработал 3 года.



