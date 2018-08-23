Российские операторы могут разделить расходы на закон Яровой с Google и Facebook

Российские операторы связи предложили обязать иностранные интернет-компании, такие как Google, Facebook, платить за трафик, который операторам придется хранить во исполнение закона Яровой.

Законопроект вводит понятие «организатор распространения информации в сети интернет, контролируемый иностранным лицом», пишут «Ведомости».

Компании, подпадающие под определение, должны заключить с операторами договор и начиная с 1 января 2019 года платить им компенсацию за хранение контента в рамках закона Яровой. Если интернет-компании откажутся платить за хранение трафика, то Роскомнадзор сможет разрешить операторам ограничить скорость пропуска трафика к ресурсам такой компании.

Напомним, этот закон обязывает российских операторов с 1 июля 2018 года в течение полугода хранить все телефонные переговоры и SMS своих абонентов, а с 1 октября 2018 года весь их интернет-трафик в течение месяца.