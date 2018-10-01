Сулима официально покинула пост замглавы Минобрнауки РТ

Заместитель министра образования и науки Татарстана официально покинула пост.

«Сегодня на аппаратном совещании @mon.rt (Минобрнауки РТ, — прим. ред.) официально меня проводили на новую работу. Завершился один из самых сложных, но безумно интересных этапов профессиональной карьеры», — написала она в Instagram.

В ведомстве Сулима отвечала за воспитательную политику, дополнительное образование детей, опеку и педагогическую поддержку детей-сирот.

Ранее Сулима написала заявление об уходе из Минобрнауки РТ, где она занимала должность замминистра.