Сулима официально покинула пост замглавы Минобрнауки РТ
Заместитель министра образования и науки Татарстана официально покинула пост.
«Сегодня на аппаратном совещании @mon.rt (Минобрнауки РТ, — прим. ред.) официально меня проводили на новую работу. Завершился один из самых сложных, но безумно интересных этапов профессиональной карьеры», — написала она в Instagram.
В ведомстве Сулима отвечала за воспитательную политику, дополнительное образование детей, опеку и педагогическую поддержку детей-сирот.
Ранее Сулима написала заявление об уходе из Минобрнауки РТ, где она занимала должность замминистра.ОбществоВласть Татарстан
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