Лариса Сулима подтвердила уход из Минобрнауки РТ

Лариса Сулима написала заявление об уходе из Минобрнауки РТ, где она занимала должность замминистра по воспитательной работе, организации отдыха и досуга детей. Информацию об этом она подтвердила «Реальному времени».

По ее словам, до 25 сентября она будет находиться в отпуске, а с 26 сентября покинет должность заместителя министра образования и науки РТ.

Лариса Сулима родилась 25 февраля 1970 года в городе Соликамске. С 1998 по 2010 год занимала дожность проректора по воспитательной работе, доцента кафедры теории и истории государства и права НОУ ВПО «Институт экономики, управления и права» (Казань). В 2010 году назначена руководителем аппарата АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани». С сентября 2014 года заняла пост замминистра образования и науки РТ.