В Москве осудили террориста, который хотел в прямом эфире подорвать часть ВКС в Сирии

В Москве осудили террориста, жителя Узбекистана Муродбека Кодирова. Он хотел в прямом эфире подорвать часть воздушно-космических сил России, которые воюют в Сирии.

Его сначала задержали по подозрению в подготовке теракта на 1 сентября. Позже выяснилось, что он готовил также теракт в части ВКС для «дестабилизации работы органов госвласти» и «воздействия на них с целью принятия решения о прекращении военной операции в Сирии». Заговорщиками планировалось заехать на территорию части на машине, начиненной взрывчаткой, и совершить самоподрыв, передает «Коммерсант».

С 27 по 30 августа 2017 года Кодиров собирал информацию о части, где он должен был совершить теракт. Участие мужчины в разведывательных мероприятиях по подготовке теракта доказывал биллинг его мобильного телефона — 27 и 30 августа он звонил с него, находясь «в непосредственной близости от войсковой части ВКС России».

Ранее сообщалось, что главари международных террористических группировок приказали сторонникам не выезжать за рубеж для участия в боевых действиях, а оставаться на территории России для создания ячеек.