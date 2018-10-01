В Москве осудили террориста, который хотел в прямом эфире подорвать часть ВКС в Сирии
В Москве осудили террориста, жителя Узбекистана Муродбека Кодирова. Он хотел в прямом эфире подорвать часть воздушно-космических сил России, которые воюют в Сирии.
Его сначала задержали по подозрению в подготовке теракта на 1 сентября. Позже выяснилось, что он готовил также теракт в части ВКС для «дестабилизации работы органов госвласти» и «воздействия на них с целью принятия решения о прекращении военной операции в Сирии». Заговорщиками планировалось заехать на территорию части на машине, начиненной взрывчаткой, и совершить самоподрыв, передает «Коммерсант».
С 27 по 30 августа 2017 года Кодиров собирал информацию о части, где он должен был совершить теракт. Участие мужчины в разведывательных мероприятиях по подготовке теракта доказывал биллинг его мобильного телефона — 27 и 30 августа он звонил с него, находясь «в непосредственной близости от войсковой части ВКС России».
Ранее сообщалось, что главари международных террористических группировок приказали сторонникам не выезжать за рубеж для участия в боевых действиях, а оставаться на территории России для создания ячеек.Происшествия
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