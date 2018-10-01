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В Самарской области осудили инвалида за торговлю наркотиками

08:55, 01.10.2018
В Самарской области осудили инвалида за торговлю наркотиками
Фото: pixabay.com

В Сызрани Самарской области перед судом предстал инвалид по факту сбыта наркотиков.

Установлено, что злоумышленник в апреле этого года на улицах города продавал героин. Полицейские вычислили преступника. В ходе досмотра у него дома было обнаружено 2,84 грамма запрещенного вещества.

Добавим, мужчина имеет вторую группу инвалидности. У него отсутствует правая рука. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности. В 2005 году его осудили на пять лет за грабеж, через некоторое время преступник получил два года за торговлю наркотиков.

В итоге по последнему эпизоду суд приговорил инвалида к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Напомним, дилерам из Перми, торговавшим наркотиками в Telegram, грозит 20 лет колонии.

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