В Перми начали водить экскурсии по криминальным достопримечательностям

В Перми состоялась экскурсия по криминальным достопримечательностям.

По словам организаторов, в маршрут вошли «самые кровавые страницы истории города». Среди историй – кирпичная стенка, у которой в 1924 году была расстреляна жестокая убийца Настя Ворожейка.

Кроме того, большая часть экскурсии была посвящена 90-ым годам, в конце которых в клубе расстреляли известного вора в законе по прозвищу Якутенок, пишет интернет-портал «Вкурсе». В экскурсии приняли участие более 10 человек.

Напомним, в России появятся правила платных экскурсионных полетов.