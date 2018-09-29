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Происшествия

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 384

10:48, 29.09.2018
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 384
Фото: скриншот видео youtube.com

Число жертв землетрясения и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии увеличилось до 384.

Как сообщает AFP со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями, от удара стихии пострадали еще несколько сотен человек.

В российском посольстве в Индонезии сообщили, что по предварительным данным, россиян среди погибших нет, передает "РИА Новости".

Ранее сообщалось о 30 погибших и 12 пострадавших.

Накануне у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Оно вызвало волну цунами, которое обрушилось на города Палу и Дунгал.

Происшествия
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