Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 384

Число жертв землетрясения и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии увеличилось до 384.

Как сообщает AFP со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями, от удара стихии пострадали еще несколько сотен человек.

В российском посольстве в Индонезии сообщили, что по предварительным данным, россиян среди погибших нет, передает "РИА Новости".



Ранее сообщалось о 30 погибших и 12 пострадавших.

Накануне у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Оно вызвало волну цунами, которое обрушилось на города Палу и Дунгал.

