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АвтоВАЗ представил спортивную версию Lada Vesta

21:16, 10.07.2018
АвтоВАЗ представил спортивную версию Lada Vesta
Фото: lada.ru

«АвтоВАЗ» представил спортивную версию седана Lada Vesta, прототипом которой стал одноименный концепт-кар Vesta Sport Concept.

Основные изменения коснулись переднего бампера автомобиля и некоторых элементов дизайна.

«Автомобиль получил оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что новая LADA Vesta Sport унаследовала облик концепт-кара Vesta Sport Concept, впервые показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году.

Напомним, компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала 24 мая название Lada Vesta Sport и решила начать производство Lada Vesta Sport в Ижевске.

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