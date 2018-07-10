АвтоВАЗ представил спортивную версию Lada Vesta
«АвтоВАЗ» представил спортивную версию седана Lada Vesta, прототипом которой стал одноименный концепт-кар Vesta Sport Concept.
Основные изменения коснулись переднего бампера автомобиля и некоторых элементов дизайна.
«Автомобиль получил оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что новая LADA Vesta Sport унаследовала облик концепт-кара Vesta Sport Concept, впервые показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году.
Напомним, компания «АвтоВАЗ» зарегистрировала 24 мая название Lada Vesta Sport и решила начать производство Lada Vesta Sport в Ижевске.БизнесТранспорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым