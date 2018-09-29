В РАН не поддержали создание центра разведения снежного барса в Татарстане

Эксперты Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН не поддерживают создание в Татарстане Центра разведения снежного барса.

«Эксперты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН не поддерживают создание Центра разведения снежного барса в Республике Татарстан и не принимают никакого участия в реализации этого проекта» — говорится в сообщении на сайте института.



Также отмечается, что эксперты всегда высказывали свое негативное отношение к этой идее.

Член рабочей группы по снежному барсу, академик Вячеслав Рожнов при этом добавил, что в Татарстане предлагалось создать Центр по изучению биологии редких видов кошек, в котором могли бы работать специалисты из Российской академии наук, республиканской академии наук и других институтов.



Ранее против разведения снежных барсов в в Волжско-Камском заповеднике Зеленодольского района РТ выступил Всемирный фонд дикой природы России.