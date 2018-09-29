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Файзуллин распорядился до 1 октября подать тепло на все социальные объекты Татарстана

12:49, 29.09.2018
Файзуллин распорядился до 1 октября подать тепло на все социальные объекты Татарстана
Фото: prav.tatarstan.ru

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин сегодня на совещании с районами республики распорядился подать тепло на все социальные объекты Татарстана до 1 октября.

«Соответствующая погода для пуска тепла уже наступила. Необходимо оперативно решить все оставшиеся замечания и начать отопительный сезон повсеместно», — цитирует Файзуллина ИА «Татар- информ».

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ заявил, что отопительный сезон начался уже в 28 муниципальных образованиях Татарстана. По его словам, теплом обеспечены 19% жилых домов и в 50% объектов образования и здравоохранения региона.

ОбществоВласть Татарстан
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