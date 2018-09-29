Файзуллин распорядился до 1 октября подать тепло на все социальные объекты Татарстана

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин сегодня на совещании с районами республики распорядился подать тепло на все социальные объекты Татарстана до 1 октября.



«Соответствующая погода для пуска тепла уже наступила. Необходимо оперативно решить все оставшиеся замечания и начать отопительный сезон повсеместно», — цитирует Файзуллина ИА «Татар- информ».



Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ заявил, что отопительный сезон начался уже в 28 муниципальных образованиях Татарстана. По его словам, теплом обеспечены 19% жилых домов и в 50% объектов образования и здравоохранения региона.