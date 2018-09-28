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«Уфа-Алиса» в 1/8 финала Кубка России уступила «Звезде»

18:30, 28.09.2018
«Уфа-Алиса» в 1/8 финала Кубка России уступила «Звезде»
Фото: vk.com/hc_ufaalisa

Женский гандбольный клуб «Уфа-Алиса» в 1/8 финала выбыл из борьбы за Кубок России. Девушки из столицы Башкирии уступили подмосковной «Звезде» — 22:29.

В первом тайме «Звезда» забила на четыре мяча больше — 14:10.

«После перерыва команда под руководством Алексея Гумянова начала более агрессивно действовать в обороне, и для уфимских гандболисток это вновь оказалось неприятным сюрпризом. Чтобы подстроиться под новые обстоятельства, коллективу Игоря Саранца потребовалось добрых 15 минут, в ходе которых на восемь точных бросков хозяев «лисицы» смогли ответить лишь одним голом с 7-метровой отметки в исполнении Алисы Палкиной», — сообщает пресс-служба уфимской команды.

4 октября «Звезда» сыграет в Уфе, но уже в рамках текущего чемпионата Суперлиги.

Спорт Башкортостан
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