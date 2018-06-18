Саратовские общественники предложили ограничить доступ в школах к телефонам и планшетам

Глава Общественной палаты Саратова Александр Занорин предложил существенно ограничить доступ к телефонам в школах.

На сегодняшний день проблема «достигла пика», считает общественник. Также Занорин добавил, что когда подростки смотрят в экраны телефонов, у них ухудшается усвоение дисциплин, «они перерастают воспринимать реальный мир», а то, что находится в виртуальном мире, часто оказывает негативное воздействие.

«Этот вопрос выглядит смешным, потому что это дополнительная форма коммуникации, выхода в интернет. Но у детей пропадает интерес к естественному познанию мира, чтению, реальному общению», — приводит слова Александра Занорина интернет-издание «Четвертая власть».

По замыслам общественников, в школах могут ввести новые правила, согласно которым будет запрещено появляться с планшетами и телефонами во время занятий. Если ученика заметят с телефоном в руках, то педагог имеет право изъять гаджет и сдать в сейф. Потом родители смогут забрать его под роспись.

Напомним, сегодня стало известно, что в России в метро разрешат фото- и видеосъемку и запретят курение электронных сигарет

