Задержанному за избиение подростка-инвалида в Казани грозит арест

Задержанному за избиение подростка-инвалида в Казани в ближайшее время будет избрана мера пресечения. На данный момент он водворен в изолятор временного содержания, сообщили в МВД,

Напомним, что сегодня УВД Казани возбудило уголовное дело по факту избиения. Подозреваемый в преступлении мужчина задержан. Дело возбуждено по результатам экспертизы по статье 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Заявление об инциденте поступило в полицию 19 сентября. Подросток проехал свою остановку и вышел из метро, чтобы позвонить маме. Женщина велела ему обратиться к взрослым, чтобы они объяснили ей, где находится сын. После того, как мальчик попросил мужчину помочь, тот начал бить его руками и ногами по телу и голове.

