Власти Казани продлили сроки межевания Октябрьского городка

Исполнительный комитет распорядился о продлении сроков подготовки проекта межевания территории Октябрьского городка до 28 июня 2019 года.



Соответствующее решение принято в связи с обращением ООО «СтройУслуги», следует из сборника документов мэрии Казани.



В Казани проект планировки территории «Октябрьского городка» утвердили в январе 2017 года.

Напомним, территорию Октябрьского городка начали активно застраивать несколько лет назад. В январе 2018 года на территории бывшего Октябрьского городка началась работа по сносу военторга и детского сада 1912 года постройки (как утверждают местные жители). Подробно — в материале «Реального времени».