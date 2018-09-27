Новости общества

16:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Казани продлили сроки межевания Октябрьского городка

15:39, 27.09.2018
Власти Казани продлили сроки межевания Октябрьского городка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Исполнительный комитет распорядился о продлении сроков подготовки проекта межевания территории Октябрьского городка до 28 июня 2019 года.

Соответствующее решение принято в связи с обращением ООО «СтройУслуги», следует из сборника документов мэрии Казани.

В Казани проект планировки территории «Октябрьского городка» утвердили в январе 2017 года.

Напомним, территорию Октябрьского городка начали активно застраивать несколько лет назад. В январе 2018 года на территории бывшего Октябрьского городка началась работа по сносу военторга и детского сада 1912 года постройки (как утверждают местные жители). Подробно — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты