Власти Казани вновь утвердили проект межевания нового зоопарка

Фото: скриншот

Исполнительный комитет Казани вновь утвердил проект межевания территории «Зооботанический сад».



Как следует из материалов мэрии Казани, для образуемых земельных участков будут установлены виды разрешенного строительства под зоопарк площадью 65 тыс. кв. м и объекты общественного питания в рекреационно-ландшафтной зоне — 0,9 тыс. кв. м.

Напомним, в 2016 году власти Казани уже утвердили проект межевания зоопарка. Под него отошли семь земельных участков, еще три были назначены в запас. Также городские власти решили перезонировать территорию зоопарка, чтобы организовать там кафе.

Ранее сообщалось, что зоопарк «Река Замбези» должен был открыться к лету 2018 года.