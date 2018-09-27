Минкультуры РФ отвергло обвинения в ущемлении иностранных фильмов через возрастной ценз

В Минкультуры РФ заявили, что при определении возрастного рейтинга фильмов руководствуется законом, а не внутренними или внешними командами.

В ведомстве подчеркнули, что лишь подтверждают установленную производителями и распространителями возрастную классификацию или предлагает свою позицию по присвоению возрастного рейтинга с учетом строгого анализа фильма.

«Это связано с тем, что производители и распространители информационной продукции не всегда точно оценивают критерии отнесения фильма к той или иной возрастной категории», — цитирует сообщение Минкультуры ТАСС.



Ранее аналитики «Невафильм Research» в своем исследовании сделали вывод, что Министерство культуры использует возрастной рейтинг для поддержки отечественного кино и сокращения аудитории иностранного.